Detenido un empresario de Jaca (Huesca) por falsificar firmas y manipular las cuentas sin permiso de sus socios

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Jaca han detenido a un empresario por delitos de administración desleal, delito societario y falsedad documental, así como a su pareja por delito de falsedad documental.

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría de Policía Nacional de Jaca por uno de los socios de una empresa de Jaca.

Este dio cuenta de una serie de acciones empresariales realizadas por otro socio y administrador único de la empresa que constituían prácticas abusivas, en perjuicio de los socios de la empresa y en beneficio propio.

El investigado, sin consentimiento ni conocimiento del resto de socios, utilizó los certificados de firma de sus socios para aprobar reuniones de la junta de socios que no se habían celebrado, para nombrar cargos dentro de la empresa o para aprobar las cuentas.

Tampoco el investigado informaba de los movimientos de cuentas y establecía contratos económicos con segundas empresas, de las que también se había constituido como administrador, con condiciones beneficiosas para estas segundas empresas y perjudiciales para la empresa del denunciante.

Además, se comprobó que la pareja del detenido también había colaborado y participado en los hechos.

Tras realizar las pertinentes comprobaciones e investigación, agentes del Grupo Operativo Local de la Comisaría Local de Jaca se desplazaron a la localidad de Soria para proceder a la detención de las dos personas encartadas en la denuncia.

Se le imputa al administrador de la empresa los delitos de administración desleal, delitos societarios y falsificación documental, y a su pareja el delito de falsedad documental.

Los dos detenidos, tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad, a la espera de juicio.