Los bomberos luchan por apagar un incendio en una planta de reciclado de Fraga: se inició el viernes

Bomberos de la DPH en el incendio de la planta de reciclado de Fraga DPH

Un incendio de gran envergadura lleva activo desde este viernes en una planta de reciclado de Fraga.

Según han informado fuentes de la DPH, bomberos de la Diputación de Huesca de los parques de Fraga, Monzón y Sariñena llevan luchando contra él desde que se iniciara este viernes.

Por el momento, el fuego ha afectado a maquinaria, zona vegetal y 500 metros cuadrados de material de desechos que alcanzaba en algunos puntos más de cuatro metros de altura.

Durante la pasada tarde noche los bomberos lograron perimetrar el incendio y desde entonces trabajan en el apagado de puntos calientes. Si bien los trabajos de extinción se pueden prolongar durante varios días.

En este momento permanece en el lugar un retén de Fraga con cuatro bomberos, un oficial y un jefe de intervención.