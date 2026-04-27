La Policía Local de Cuarte de Huerva denuncia a un conductor de patinete por cuadruplicar la tasa de alcohol

Policía Local de Cuarte con el vehículo confiscado. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

La Policía Local de Cuarte de Huerva ha denunciado a un varón de 37 años tras ser interceptado mientras circulaba con un vehículo de movilidad personal (VMP), bajo los efectos del alcohol y sin la documentación obligatoria.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del 25 de abril, en el polígono de Valdeconsejo.

Los agentes observaron al conductor superando el límite de velocidad de la vía, fijado en 30 km/h.

Además, llevaba una caja entre los pies, lo que suponía un grave riesgo para la seguridad vial. Con todo ello, el vehículo fue intervenido y no ha sido devuelto.

Tras darle el alto e identificarlo, se le practicó una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 1,03 mg/l en aire expirado, superando ampliamente los límites establecidos.

Durante la actuación, los agentes también comprobaron que lo que transportaba en la caja era cable de cobre, cuya procedencia no pudo justificar. El material fue decomisado y trasladado a dependencias policiales.

Comisaría de Policía Local de Cuarte de Huerva. Ayuntamiento Cuarte de Huerva.

El conductor circulaba además con auriculares, lo que le impidió escuchar las indicaciones de los agentes.

Asimismo, carecía de la documentación requerida y no tenía seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Desde la Policía Local y el Ayuntamiento de Cuarte recuerdan la importancia de respetar las normas de circulación.

Además, recuerdan que los VMP también están sujetos a la normativa vigente y advierten de que conducir bajo los efectos del alcohol o de forma imprudente pone en riesgo la seguridad de todos.