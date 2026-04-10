Muere un hombre mientras trabajaba en San Mateo de Gállego (Zaragoza): se ha golpeado con una excavadora

Sobre las 8 de la mañana de este viernes 10 de abril, se ha producido el noveno accidente mortal en la Comunidad, según han confirmado fuentes sindicales.

Un trabajador de la empresa CONSTRUCCIONES ORTIZ ha sido golpeado por una excavadora y ha fallecido.

Parece ser que el hombre, de unos 40 años, estaba realizando un trabajo en una parcela del polígono de San Mateo de Gállego. La Inspección de Trabajo y el ISSLA han salido hacia allí para investigar el accidente.

Se está realizando la investigación oportuna para saber qué ha ocurrido.

Noticia en actualización

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