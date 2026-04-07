Un taxista se despista y cae encima de un camión cerca de Zaragoza: el camionero está herido grave

Así ha quedado los vehículos tras ocurrir el accidente en la A-23 en Villanueva de Gállego Guardia Civil

Un camionero ha resultado herido grave tras sufrir un surrealista accidente de tráfico en la A-23, a la altura de Villanueva de Gállego. Según las informaciones de la Guardia Civil, el accidente se ha producido a las 3.10 de este martes cuando el camionero circulaba por la autovía a su paso por el municipio zaragozano.

Ha sido en ese momento cuando de repente un taxi ha caído encima de su vehículo cuando pasaba el camión por un paso inferior. El resultado de este siniestro vial se ha saldado con el camionero herido grave y el taxista de carácter leve. Ambos han sido evacuados al Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Según han indicado fuentes de la Guardia Civil, todo apunta a que la causa del accidente se debe a una distracción por parte del conductor del taxi.

A causa del accidente también se ha tenido que efectuar un corte de la vía para poder realizar la asistencia médica como la retirada de los vehículos. A pesar del corte al tráfico de la salida 299 al producirse en plena noche no ha causado grandes afecciones.

Hasta que se ha podido restablecer el tráfico con normalidad a las 6.25, la Guardia Civil ha dado acceso al Polígono San Miguel y Universidad San Jorge por la Salida 301.

Este accidente se produce cuando ya había finalizado la Operación Retorno de Semana Santa en el que se tuvo que lamentar el fallecimiento de una motorista francesa en un choque de dos motos en la A-132, a la altura de Murillo de Gállego (Zaragoza).