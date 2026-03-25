El Gobierno de Aragón se persona como acusación popular por el asesinato machista de María Paloma

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno E. E.

El Gobierno de Aragón se personará como acusación popular en el caso por violencia de género por la muerte de María Paloma B., vecina de Barbastro.

Sobre el caso se está investigando como presunto autor de los hechos a su actual pareja, Juan Julián, tras haber encontrado el cuerpo sin vida de Paloma en el Barranco de La Palomera el pasado 18 de enero, tras denunciar su desaparición un día antes.

El juez de instrucción número 1 de Barbastro instruye el caso en el que, como se ha llegado a acuerdo en el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Aragón y sus servicios jurídicos se personarán como acusación popular.

Así, su personación va de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 4/2007, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en los casos de muerte, la personación de la Administración de la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Servicios Jurídicos tiene carácter obligatorio mediante el ejercicio de la acción popular, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.

"El Gobierno de Aragón tiene el compromiso de reforzar las medidas de actuación y representación de todos los aragoneses", ha reiterado la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.

Esta acción va en línea con su compromiso contra la violencia contra las mujeres, mediante el ejercicio de cuantas acciones formativas, preventivas y de sensibilización que puedan acometerse dentro de su ámbito.

Cronología del suceso

El 17 de enero de 2026 una alerta de SOS Desaparecidos dio parte de la alerta de desaparición de María Paloma B., de la que no se tenía noticias de su paradero.

Escasas 24 horas después, el 18 de enero, unos senderistas encontraron un cuerpo en las inmediaciones del Barranco de las Palomeras, en Colungo. Un montículo montañoso que está a 25 kilómetros de Barbastro, lugar donde vivía María Paloma B.

Sin embargo, durante este tiempo la alerta de la desaparición de esta mujer se mantuvo activa. No fue hasta el 13 de marzo cuando SOS Desaparecidos dio por desactivada la alerta. Mismo día en el que la Guardia Civil procedió a la detención de la pareja y marido de la víctima.

La muerte de María Paloma B. apuntaba a un supuesto suicidio. Más lejos de la realidad, ya que según señala la investigación fue obra de su actual pareja, Juan Julián. Este vecino de Estadilla de 63 años fue enviado a prisión como presunto autor de los hechos. No solo se le atribuye el asesinato de María Paloma, sino también el movimiento sospechoso de movimientos bancarios. El investigado, en este tiempo, habría realizado movimientos bancarios desde las cuentas de la víctima, así como desde las de un tío de ella, hacia sus cuentas personales. Esto propició que se desvelara un indicio de un posible vacío y desvío de fondos en beneficio de Juan Julián.

Ante cualquier posible caso de violencia contra la mujer, está a disposición para toda la ciudadanía el teléfono gratuito 900 504 405. Este número no queda memorizado en el historial de llamadas realizadas.