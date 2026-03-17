Muere un hombre atrapado entre una pared y un elevador mientras trabajaba en una vivienda en Calatorao

Un hombre ha fallecido esta tarde en un nuevo accidente laboral en la localidad de Calatorao, en Zaragoza.

Según han informado desde la Diputación de Zaragoza, la víctima quedó atrapada entre una pared y la plataforma elevadora con la que estaba trabajando en una vivienda.

Se trata de un trabajador autónomo que había sido contratado para realizar una reparación en ese inmueble, tal y como explican fuentes sindicales.

Por causas que todavía se están investigando, la plataforma atrapó al trabajador mientras la estaba manipulando, perdiendo la vida en el acto.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso a las 16.15 horas y hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del parque de La Almunia que han llevado a cabo el rescate del trabajador atrapado.

También han participado efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Esta sería la cuarta víctima en accidente laboral en Aragón en lo que va de año, después de las tres víctimas que se lamentaron en días casi consecutivos en febrero.

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