Expulsado un nigeriano de España: "Contaba con antecedentes policiales por robo, malos tratos y agresión"

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en colaboración con la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, ha procedido a la expulsión de un

ciudadano de nacionalidad nigeriana el pasado 10 de marzo.

La medida se ejecutó después de que el individuo hubiera sido internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid por orden judicial.

El ingreso respondía a la necesidad de asegurar la expulsión, que había sido decretada el 13 de febrero por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza al considerarlo un riesgo para el orden y la seguridad pública.

La detención del ciudadano se produjo el 18 de febrero con el objetivo de hacer efectiva dicha orden. Según fuentes policiales, el individuo acumulaba numerosas detenciones previas, además de varias órdenes de búsqueda y detención emitidas por autoridades judiciales y policiales.

Entre sus antecedentes figuran delitos como robo con violencia e intimidación, coacciones, hurto, quebrantamiento de condena, malos tratos en el ámbito familiar, lesiones y atentado contra la autoridad.

También constaban actuaciones policiales por delitos contra la salud pública, así como por abuso y agresión sexual, entre otros.

Tras su puesta a disposición judicial, se acordó su ingreso en el CIE de Madrid, donde permaneció hasta su expulsión definitiva en un vuelo organizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Como consecuencia de esta actuación, al ciudadano expulsado se le ha impuesto una prohibición de entrada en España y en el espacio Schengen durante un periodo de diez años.