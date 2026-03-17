El detenido por el asesinato de María Paloma en Barbastro le robaba dinero a su tío y a la propia víctima

La muerte de María Paloma B. apuntaba a un supuesto suicidio. Más lejos de la realidad, ya que parece que fue obra de su actual pareja, Juan Julián. Este vecino de Estadilla de 63 años ha sido enviado a prisión por lo que todo señala el asesinato por violencia de género de la vecina de Barbastro.

El cuerpo de esta mujer de 53 años fue hallado el 18 de enero, un día después de la denuncia de su desaparición, en el Barranco de las Palomas, en Colungo. Más concretamente, bajo el puente situado sobre la carretera A-2205, dentro del término municipal del nombrado pueblo de la Comarca del Somontano.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntó en un inicio a un suicidio. Sin embargo, la investigación que se abrió dio pistas de todo lo contrario y se trataba de un homicidio doloso.

El conocimiento de los hechos se ha dado dos meses después, cuando este 16 de marzo el Juzgado de Instancia número 2 de Barbastro ha puesto a disposición judicial a tres personas, dos de ellas detenidas el viernes. Además de llamar a declarar a tres testigos.

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La situación se complica ya que de las investigaciones que ha dado parte el Tribunal Superior de Justicia de Aragón apuntan hacia sospechosos movimientos bancarios.

El investigado, en este tiempo, habría realizado movimientos bancarios desde las cuentas de la víctima, así como desde las de un tío de ella, hacia sus cuentas personales.

Esto propició que se desvelara un indicio de un posible vacío y desvío de fondos en beneficio de Juan Julián. Estas pesquisas apuntaban ya hacia el presunto culpable.

Por tanto, el auto de la jueza ha decretado para este investigado una orden de alejamiento prohibiéndole acercarse a José B. B., tío de la víctima, a menos de 200 metros y comunicarse con él por cualquier medio "debido a la situación de especial vulnerabilidad de éste y a los indicios existentes de un posible aprovechamiento patrimonial por parte del investigado".

De esta forma, Juan Julián ha sido enviado a prisión sin fianza ya que, como señala la jueza, "las investigaciones practicadas hasta el momento permiten apreciar indicios racionales de criminalidad de notable consistencia".

El marido, en libertad

Entre los detenidos el viernes por la Guardia Civil se encontraba el marido de la víctima, Carlos Víctor S.A. Tras pasar a disposición judicial y una mañana de interrogatorio, la jueza ha decretado su libertad provisional.

Si bien tiene la obligación de comparecer ante el órgano judicial los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces fuera llamado.

También se le prohíbe la salida del territorio nacional y se le obliga a entregar su pasaporte. Por lo que Carlos mantiene su condición de investigado en la causa como posible autor de un delito de asesinato.

El tercero que ha tomado parte este lunes en los juzgados de Barbastro, la jueza ha retirado la condición de investigado y el hombre ha quedado en libertad sin cargos.

Cronología del suceso

El 17 de enero de 2026 una alerta de SOS Desaparecidos dio parte de la alerta de desaparición de María Paloma B., de la que no se tenía noticias de su paradero.

Escasas 24 horas después, el 18 de enero, unos senderistas encontraron un cuerpo en las inmediaciones del Barranco de las Palomeras, en Colungo. Un montículo montañoso que está a 25 kilómetros de Barbastro, lugar donde vivía María Paloma B.

Sin embargo, durante este tiempo la alerta de la desaparición de esta mujer se ha mantenido activa. No fue hasta el 13 de marzo cuando SOS Desaparecidos dio por desactivada la alerta. Mismo día en el que la Guardia Civil procedió a la detención de la pareja y marido de la víctima.

Hasta este mismo 16 de marzo no ha trascendido ninguna información de la investigación cuando tres presuntos implicados han pasado a disposición judicial y otros tres han sido llamados a declarar en los juzgados de Barbastro.