Detenidas dos personas por un posible caso de violencia de género en Barbastro: el marido podría estar implicado

Barranco de las Palomeras donde ha sido encontrado el cuerpo de María Paloma E. E.

El cuerpo fue hallado el pasado 18 de enero en el Barranco de la Palomera.

La delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra investigando el posible caso de asesinato machista de María Paloma B, una mujer de 53 años. El cuerpo fue hallado el pasado 18 de enero en el Barranco de las Palomeras, en Colungo.

Según ha adelantado Aragón TV y ha podido confirmar este periódico, la Guardia Civil ha detenido este viernes al marido de la víctima y a otra persona como presuntos implicados por los presuntos hechos. Uno de ellos sería el autor material del crimen, según fuentes de la Guardia Civil.

Este lunes el Juzgado número de 2 de Barbastro ha pasado a disposición judicial a tres personas en calidad de investigados para prestar declaración por su presunta implicación en los hechos. Asimismo, tres testigos también han sido llamados hoy, según ha confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Según ha informado la Guardia Civil, la mujer desapareció el día 17 de enero de 2026, siendo localizado el cuerpo de la mujer poco después en un barranco de un paraje de la provincia de Huesca, iniciando la UOPJ de Huesca una investigación para esclarecer los hechos.

La escena aparentaba ser un suicidio, pero finalmente la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en Huesca. #NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) March 16, 2026

Noticia en actualización

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