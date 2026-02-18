La Guardia Civil detiene a un hombre por robar más de 1.970 euros en cuatro comercios de Alcañiz (Teruel)

El detenido captado por las cámaras de seguridad durante un robo en Alcañiz. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Alcañiz (Teruel) a un hombre de 31 años como presunto autor de nueve robos con fuerza en distintos establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad.

En los cuatro robos que llegaron a consumarse, el detenido logró sustraer más de 1.970 euros en efectivo.

La investigación fue llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Alcañiz, en colaboración con patrullas de Seguridad Ciudadana y la Policía Local.

La Guardia Civil detiene al presunto autor de los robos en Alcañiz. Guardia Civil

Los hechos comenzaron a registrarse el pasado 31 de enero, cuando varios negocios denunciaron daños en puertas y ventanas tras intentos de acceso durante la noche.

Según fuentes de la Comandancia de Teruel, el presunto autor actuaba siempre con un patrón similar: forzaba puertas o ventanas mediante fractura y apalancamiento con herramientas, accediendo al interior de los locales para sustraer principalmente dinero en efectivo.

Una cámara de seguridad graba al ladrón de Alcañiz. Guardia Civil

De los nueve delitos que se le atribuyen, cinco quedaron en grado de tentativa, ya que no logró consumarlos.

Las cámaras de seguridad de varios establecimientos resultaron clave en la investigación, ya que captaron al sospechoso durante la comisión de los robos.

Tras establecer diversos dispositivos de vigilancia y prevención, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en la mañana del 17 de febrero.

El detenido, de nacionalidad marroquí, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Alcañiz, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La operación se enmarca dentro de la labor preventiva y de respuesta rápida que desarrolla el Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil en la provincia de Teruel, con el objetivo de reforzar la seguridad en el medio rural y en pequeñas localidades.