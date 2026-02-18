La Guardia Civil detiene a un hombre por robar más de 1.970 euros en cuatro comercios de Alcañiz (Teruel)
El detenido de 31 años y de nacionalidad marroquí, ha ingresado en prisión.
Te puede interesar: Un hombre graba a un ladrón robándole en el coche: el detenido está en situación irregular en España
La Guardia Civil ha detenido en Alcañiz (Teruel) a un hombre de 31 años como presunto autor de nueve robos con fuerza en distintos establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad.
En los cuatro robos que llegaron a consumarse, el detenido logró sustraer más de 1.970 euros en efectivo.
La investigación fue llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Alcañiz, en colaboración con patrullas de Seguridad Ciudadana y la Policía Local.
Los hechos comenzaron a registrarse el pasado 31 de enero, cuando varios negocios denunciaron daños en puertas y ventanas tras intentos de acceso durante la noche.
Según fuentes de la Comandancia de Teruel, el presunto autor actuaba siempre con un patrón similar: forzaba puertas o ventanas mediante fractura y apalancamiento con herramientas, accediendo al interior de los locales para sustraer principalmente dinero en efectivo.
De los nueve delitos que se le atribuyen, cinco quedaron en grado de tentativa, ya que no logró consumarlos.
Las cámaras de seguridad de varios establecimientos resultaron clave en la investigación, ya que captaron al sospechoso durante la comisión de los robos.
Tras establecer diversos dispositivos de vigilancia y prevención, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en la mañana del 17 de febrero.
El detenido, de nacionalidad marroquí, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Alcañiz, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.
La operación se enmarca dentro de la labor preventiva y de respuesta rápida que desarrolla el Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil en la provincia de Teruel, con el objetivo de reforzar la seguridad en el medio rural y en pequeñas localidades.