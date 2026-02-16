Un hombre graba a un ladrón robándole en el coche: el detenido está en situación irregular en España

Extracto de la grabación del robo de su vehículo en Zaragoza CNP

Un hombre ayuda a pillar a un ladrón gracias a la grabación del robo. Se trata del propietario de un vehículo que vio cómo un hombre perpetró un robo en el interior de su coche en el barrio de las Delicias. Al ser testigo de los hechos, decidió grabarlo para presentar la denuncia ante la Policía Nacional.

En el vídeo se observa al individuo merodeando entre los vehículos estacionados, siendo posteriormente reconocido sin ningún género de duda tanto por la víctima como por los investigadores.

Según informa la Policía Nacional, las imágenes propiciaron la detención del presunto autor del robo no solo por este cometido sino por otros tres delitos de robo con fuerza en el interior del vehículo. Todos ellos fueron cometidos en un corto espacio de tiempo y con el modus operandi.

La investigación se inició tras la denuncia de uno de los perjudicados, quien sorprendió al autor fracturando la ventanilla de su vehículo para acceder al interior.En este hecho, el presunto autor sustrajo diversos efectos del interior del vehículo, entre ellos una baliza de señalización.

Paralelamente, los agentes continuaron con las gestiones para esclarecer otros robos similares cometidos en la zona, siendo también identificado el sospechoso como presunto responsable de otro robo con fuerza en el interior de vehículo, cometido días antes en la misma demarcación, donde tras fracturar una ventanilla sustrajo varios objetos de valor.

Esta persona, que se encuentra en situación administrativa irregular en España y con una orden de expulsión en vigor, cuenta con más de veinte antecedentes policiales por hechos similares, constándole además seis detenciones en los últimos 23 días, lo que evidencia un claro riesgo de reincidencia delictiva.

Horas después el detenido pasó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quien decretó su ingreso en prisión tras oírlo en declaración.

Consejos para prevenir robos en el interior de vehículos

La Policía Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de autoprotección para evitar este tipo de delitos;

No dejar objetos de valor a la vista , aunque se trate de trayectos cortos. Bolsos, mochilas, móviles, gafas de sol o monedas pueden convertirse en un reclamo para el delincuente.

No guardar objetos en el maletero una vez estacionado si alguien nos puede estar observando.

Cerrar siempre el vehículo , incluso si nos ausentamos solo unos minutos y comprobar manualmente que ha quedado bien bloqueado.

Evitar dejar documentación original en el interior del coche.

Aparcar siempre que se pueda, en zonas bien iluminadas y transitadas.

Si se observa a alguien merodeando entre vehículos o en actitud sospechosa, avisar inmediatamente al 091.

Según señalan desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, la colaboración ciudadana y la adopción de pequeñas medidas de protección resultan fundamentales para reducir este tipo de hechos delictivos.