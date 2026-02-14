Incendio en Saica: el Ayuntamiento recomienda cerrar puertas y ventanas, pero el humo no es tóxico

El humo negro del incendio se ve desde prácticamente toda la ciudad. E. E.

Los Bomberos de Zaragoza están ahora mismo trabajando en la extinción del fuego en la planta de San Juan de la Peña.

Un incendio en la planta de Saica de San Juan de la Peña ha encendido este sábado por la tarde todas las alarmas en Zaragoza. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, según se ha informado desde el Consistorio, están ahora mismo trabajando en la extinción del fuego.

El fuego ha provocado aparatosas columnas de humo negro que se ven desde gran parte de la ciudad.

Al lugar han acudido, además de Bomberos, efectivos de Policía Nacional y Policía Local.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el material que está ardiendo es únicamente papel, por lo que no hay peligro de que la nube de humo resulte tóxica.

En estos momentos, los efectivos están trabajando en confinar el incendio y según las primeras informaciones, no ha habido que lamentar daños personales.

La estrategia se centra en proteger la zona de producción para que puedan continuar mañana con la actividad.

El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a los vecinos del entorno cerrar puertas y ventanas para evitar las molestias del humo, sin que exista riesgo tóxico.

Saica es una de las empresas más importantes de Aragón, dedicada a la fabricación de papel reciclado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

