Liberadas cuatro mujeres en Zaragoza víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana, como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral.

La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició el pasado mes de enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en nuestro país, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada "madame" les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda, elegir clientes o decidir las condiciones de los servicios.

Eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los clientes. Además, estaban amenazadas con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento, siendo posteriormente acompañadas a una comisaría de Policía Nacional para denunciar los hechos.

La investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes procedieron a la detención de la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional recuerda que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control.