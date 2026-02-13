La Guardia Civil investiga a un conductor por homicidio imprudente grave: atropelló a una mujer de 67 años

La Guardia Civil en el lugar de los hechos del accidente en Andorra el pasado 24 de diciembre de 2025 Guardia Civil

La Guardia Civil investiga el atropello de una mujer en Andorra en Nochebuena como un delito de homicidio imprudente grave. Los hechos se refieren al accidente de tráfico que acabó con la vida de una mujer de 67 años en Andorra cuando cruzaba un paso de peatones a las 20.00 del pasado 24 de diciembre de 2025.

El procedimiento, que lo lleva a cabo el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Teruel, se inició el pasado 15 de enero. Así, se investiga al conductor del turismo implicado por un delito de homicidio por imprudencia grave.

Según ha informado la Guardia Civil, el conductor investigado arrojó, en el momento de los hechos, un resultado positivo en consumo de drogas en la prueba indiciaria que se le practicó al efecto y cuyo resultado positivo ha sido posteriormente confirmado por laboratorio autorizado de referencia de la DGT.

El delito de homicidio por imprudencia grave, recogido en el artículo 142 del Código Penal, establece que, en su caso, el conductor investigado podría ser condenado a una pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 6 a 24 meses y a la de privación del permiso de conducción de 3 a 6 años.

A su vez, el consumo de drogas al volante, en principio, está tipificado como una infracción muy grave recogida en el Reglamento General de Circulación que conlleva una multa de 1000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.

En el caso de quedar acreditada la conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, art. 379.2 del vigente C. Penal, el conductor también podría enfrentarse a un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de drogas.

Esto podría suponer penas de prisión de entre 3 y 6 meses, multa de 6 a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.