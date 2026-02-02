Detenido un hombre por una oleada de robos en empresas de Zaragoza: llegó a sustraer hasta 2.700 euros en objetos

Momento en el que captan al hombre robando en un gimnasio Policía Nacional

El autor de los hechos cometía los delitos en franjas horarias similares y en unas mismas zonas industriales y comerciales.

La Policía Nacional ha detenido el pasado miércoles 28 de enero a un hombre como presunto autor de una serie de robos y hurtos cometidos de

manera continuada en empresas y establecimientos de la ciudad durante los últimos meses.

La investigación se inició tras detectarse varios hechos delictivos con un modus operandi común, caracterizado por accesos no autorizados, forzamientos y sustracciones de efectos, principalmente en franjas horarias similares y en unas mismas zonas industriales y comerciales.

Las pesquisas se centraron en siete denuncias presentadas entre el 9 de diciembre de 2025 y el 27 de enero de este año.

Entre los hechos esclarecidos se encuentran un robo con fuerza en una empresa alimentaria, donde el detenido tras saltar el torno de acceso, entró a la cocina del comedor de empleados y sustrajo cajas de productos como atún, aceite, turrones, polvorones, etc. por valor de unos 700 euros.

No es lo único ya que también se le atribuyen varios hurtos de patinetes eléctricos en diferentes centros de trabajo y la sustracción de ordenadores portátiles en un gimnasio.

Además de, una tentativa de robo con fuerza en una residencia de personas mayores donde llegó a acceder a tres habitaciones en las que había residentes durmiendo; así como daños en la caja registradora de un salón de juegos, donde además utilizó de forma fraudulenta la documentación de otra persona para poder acceder al establecimiento.

El presunto autor actuaba principalmente durante franjas horarias en las que la presencia de personal era reducida, aprovechando momentos de descuido o ausencia de vigilancia. En varios de los hechos accedió a las empresas saltando tornos o vallas perimetrales y otros forzó las puertas de entrada.

Las diferentes gestiones policiales y la colaboración de los denunciantes, permitieron identificar plenamente al presunto autor, que fue localizado y detenido el pasado miércoles 28.

El detenido, que cuenta con casi 40 antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien decretó su ingreso en prisión tras ser oído en declaración.

El valor total de los efectos sustraídos asciende aproximadamente a 2.700 euros, sin contar los daños ocasionados en las tentativas de robo.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana y recuerda a empresas y establecimientos la conveniencia de reforzar las medidas de seguridad y comunicar de inmediato cualquier hecho sospechoso.