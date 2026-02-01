Muere atropellado un hombre de 69 años que cruzaba a pie una carretera en Sabiñánigo (Huesca)

Atropello a un peatón en la N-330 en Sabiñánigo (Huesca) Guardia Civil

Un hombre de 69 años ha fallecido este domingo al ser atropellado por un turismo mientras cruzaba a pie por la calzada de la N-330, a su paso por Sabiñánigo (Huesca).

Los hechos han ocurrido alrededor de las 18.25 horas, cuando ya había poca luz en la provincia de Huesca.

Como resultado del atropello, el peatón ha resultado fallecido, siendo trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Zaragoza.

El conductor del turismo implicado y su ocupante resultaron ilesos. El conductor era un varón de 47 años y vecino de Tarragona.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Guardia Civil de Huesca ya está investigando las causas del siniestro vial.

Este es el primer fallecido en las carreteras de la provincia de Huesca en lo que va de año.

En toda la Comunidad, las carreteras se han cobrado la vida de siete personas en este comienzo de 2026.