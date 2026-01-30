Muere una persona en un choque frontal en la N-211 en Caspe (Zaragoza): hay dos heridos graves y un menor leve

La N211 en el término municipal de Caspe (Zaragoza), donde se ha producido el accidente. Google Maps Zaragoza

Una persona ha fallecido, este viernes por la tarde, tras el choque frontal entre dos turismos en la N-211, dentro del término municipal de Caspe. En el accidente también han resultado heridas de gravedad dos personas y otras dos de forma leve, una de ellas menor.

El accidente se ha producido a las 17.15 en el kilómetro 283. A la zona han asistido el cuerpo de bomberos en helicóptero y la UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros Viales) de la Guardia Civil, que todavía está investigando las causas del suceso.

Uno de los heridos ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario. La vía permanece cortada.

Esta es la sexta víctima mortal de las carreteras aragonesas en lo que va de año, después de tener que lamentar otros cinco fallecidos en Borja, Mora de Rubielos, Villanueva de Gállego y Gea de Albarracín.

El último accidente mortal se produjo el pasado 21 de enero, en el que un hombre de 78 años falleció tras salirse de la vía. El siniestro tuvo lugar en las proximidades de Zaragoza. El accidente tuvo lugar en la salida 319 de la A-2, que conecta esta autovía con la AP-68, en dirección a Logroño.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.