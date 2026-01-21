Detenido un hombre en el barrio Delicias (Zaragoza) al ser pillado con cinco kilos de hachís destinados al menudeo

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle varios paquetes de una sustancia estupefaciente, presuntamente hachís, preparada para su distribución al por menor.

Sobre las 18:30 horas un indicativo policial que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana por la Avenida Madrid observó a un individuo que caminaba por la vía pública llevando una bolsa en la mano. Al percatarse de la presencia policial, el hombre adoptó una actitud esquiva, intentando ocultarse entre dos vehículos estacionados.

Ante este comportamiento sospechoso, los agentes procedieron a darle el alto policial, momento en el que el varón emprendió la huida a la carrera, siendo perseguido por uno de los agentes y finalmente interceptado y detenido.

Paralelamente, el otro agente fue alertado por un testigo que manifestó haber observado cómo el individuo arrojaba una bolsa de color blanco al suelo justo en el instante en el que inició la huida, localizándola y encontrando en su interior cinco paquetes precintados con cinta de embalar conteniendo hachís, con un peso total aproximado de cinco kilogramos; 60 euros en efectivo, un teléfono móvil y diversos efectos relacionados con la presunta actividad ilícita.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien decretó su puesta en libertad con cargos.