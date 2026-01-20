Detenido al robar en varios coches de un garaje: los vecinos lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de varios vehículos, tras ser sorprendido manipulando un turismo en un garaje comunitario del distrito de Delicias.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 16 de enero, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana fue comisionada para acudir a un garaje de la calle Lastanosa, donde varios vecinos tenían retenido a un individuo al que habían sorprendido revisando el interior de un vehículo estacionado.

A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre había sido sorprendido dentro de un coche que no era de su propiedad y que, al verse descubierto, había intentado ocultarse entre otros vehículos del garaje. Los vecinos impidieron su huida hasta la llegada policial, sin que se produjeran incidentes.

Durante la inspección del lugar, los policías localizaron otros tres vehículos abiertos y con el interior revuelto y entre las pertenencias que portaba el detenido había varios efectos que pertenecían a los propietarios de estos vehículos afectados.

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando su libertad con cargos.