Heridas de gravedad dos personas en Olvena (Huesca) por una colisión frontal entre dos turismos

Dos personas han resultado heridas de gravedad en la carretera N-123, en el término municipal de Olvena, provincia de Huesca, debido a la colisión frontal entre dos turismos. Además, un tercer vehículo ha sido dañado en el accidente.

Según ha informado la Guardia Civil, el suceso se ha producido a las 13.10 de este jueves, a la altura aproximada del punto kilométrico 15,110 de la carretera N-123, entre Barbastro y Benabarre.

Como resultado del choque, los conductores de los vehículos colisionados han resultado heridos graves, siendo trasladados en ambulancia medicalizada del 061 al hospital de la localidad de Barbastro.

Las víctimas del accidente son una mujer de 64 años y vecina de la comarca de La Ribagorza y un hombre de 56 años, vecino de la comarca del Somontano. La conductora del tercer vehículo ha resultado ilesa, de 72 años y vecina de la comarca de La Ribagorza.

En el lugar se han personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Barbastro y Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca.

También han acudido dos dotaciones de bomberos, dos ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.

Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Barbastro, investiga las causas del siniestro vial.