Muere un hombre de 55 años en un accidente de tráfico: el tercer fallecido en menos de 48 horas en Aragón

Los Bomberos de la DPT y la Guardia Civil en el lugar de los hechos. DPT

Comienzo de año trágico en las carreteras aragonesas. Otra persona ha fallecido en un accidente de tráfico en la provincia de Teruel, siendo la tercera en menos de 48 horas y la cuarta en lo que va de mes. Un vecino de Cella (Teruel) de 55 años ha fallecido esta madrugada tras salirse de la vía y chocar contra una arqueta en la A-1512 a su paso por Gea de Albarracín.

La Guardia Civil ha informado de que el suceso se ha producido sobre la 1.10 de esta madrugada cuando una furgoneta Mercedes Citan se ha salido de la vía provocando la muerte de su único ocupante.

El Subsector de Teruel investiga las causas del siniestro vial.

Se trata de la tercera victima mortal desde este fin de semana, tras las registradas este domingo en Mora de Rubielos (Teruel) y Villanueva de Gállego (Zaragoza).