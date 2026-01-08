Un incendio en un bloque de viviendas obliga a desalojar a 15 personas en un pueblo de Huesca

El fuego se ha originado a las 9.36 en una urbanización de Parzán, en Bielsa.

Un incendio en el interior de un edificio ha obligado a desalojar a 15 personas. El fuego se ha originado a las 9.36 de este jueves en un bloque residencial de una urbanización en la aldea de Parzán, perteneciente al pueblo oscense de Bielsa.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este diario, las personas han tenido que ser evacuadas al encontrarse en el interior del inmueble cuando se ha originado el fuego y ya se encuentran realojadas por parte del Ayuntamiento de Bielsa. Todas ellas se encuentran ilesas.

El fuego se ha originado en la cubierta del inmueble y se ha propagado posteriormente a los seis apartamentos situados bajo el tejado y que compartían sistema de aislamiento. Los trabajos de los bomberos se han centrado en un primer momento en bajar la carga térmica en la cubierta con dos autoescalas.

Según detallan los bomberos de la DPH, en este momento ya han podido entrar al edificio para evitar la propagación del fuego a la planta tercera del edificio.

Incendio en Parzán 112

En el operativo participan 18 bomberos de los parques de Boltaña, Barbastro, Villanova, Benabarre y Sabiñánigo, desplazados hasta la zona con cinco autobombas, un vehículo nodriza y dos vehículos de mando. Además, se ha incorporado al dispositivo una autobomba forestal del Gobierno de Aragón.

También están operativos en la zona brigadas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil de Sobrarbe y, como recurso preventivo, el 061 activados por el 112.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora, puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.