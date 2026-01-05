Primer muerto en accidente de tráfico en Aragón en 2026: una persona fallece al chocar una furgoneta y un tractor en Borja

A-121 donde se ha producido el accidente mortal en la provincia de Zaragoza Google Maps

El accidente se ha producido en la A-121 en el término de Alberite de San Juan, en la Comarca Campo de Borja (Zaragoza).

Aragón tiene que lamentar el primer fallecido en un accidente de tráfico en este 2026. El siniestro se ha producido este lunes 5 de enero en la A-121 cuando una furgoneta y un tractor se han visto implicados en un accidente de tráfico. De este, el conductor de la furgoneta ha perdido la vida, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El accidente ha tenido lugar a primera hora de esta tarde en el punto kilométrico 2, en el término municipal de Alberite de San Juan, en la Comarca Campo de Borja (Zaragoza).

No ha sido un buen comienzo de año ya que esta misma mañana se ha producido un grave siniestro, en este caso en la AP-2 km 62 sentido Zaragoza, en el que han resultado heridos dos menores.

El siniestro vial ha ocurrido a las 12.35 en La Almonda, consistente en un alcance de un turismo a un camión que ha frenado repentinamente. El coche ha quedado accidentado en el arcén derecho y cuando los ocupantes han bajado del vehículo, uno de ellos ha sido arrollado por un segundo turismo, según ha informado la Guardia Civil.

Se trata de una niña de 13 años que ha sido evacuada en helicóptero del 112 al Hospital Miguel Servet. El Gobierno de Aragón ha comunicado que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Materno Infantil con pronóstico muy grave.

Al mismo tiempo, una ambulancia ha evacuado a una segunda víctima, menor de 7 años, que ha resultado herida por la colisión. En este caso, el menor ha sido ingresado en Urgencias con heridas de menor consideración.

Cabe recordar que este 2025 se cierra con la pérdida de 48 personas en 45 siniestros, según las cuentas que ha llevado a cabo este diario. Estas cifras representan un descenso en comparación con el año pasado que sufrió un alto repunte con 63 fallecidos.