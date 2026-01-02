El fallecido en un alud en Bielsa es un trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza y profesor de la Universidad

La montaña aragonesa llora una nueva muerte esta semana. El pasado 1 de enero se conocía el fallecimiento de un nuevo montañero el día de Nochevieja a causa de un alud en Bielsa (Huesca). Este viernes se ha dado a conocer que se trata de Ángel Sánchez Campos, un trabajador social de 54 años procedente de Madrid. En estos momentos trabajaba en el área de Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que se trataba de Ángel Sánchez a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde ha querido transmitir sus condolencias a la familia.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Ángel Sánchez Campos, vecino de Zaragoza y trabajador social de Zaragoza Vivienda, víctima de un alud en Bielsa", comentaba este viernes. Así, comunicaba sus "condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz".

Ángel Sánchez dedicó su carrera profesional al trabajo social. En estos momentos trabajaba en el área de Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, además de ser profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. El propio Sánchez se definía como "comprometido" y buscaba "dar lo mejor en cada situación": "Siempre busco el bienestar colectivo de la comunidad en la que trabajo", expone en su perfil de Linkedin.

El alud se produjo el 31 de diciembre cuando un alud lo atrapó mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (Valle de Bielsa). El aviso se recibió alrededor de las 20.00 horas en la última noche del año desde el Refugio de Urdiceto, al que logró llegar el montañero que acompañaba al accidentado.

Fue él quien dio la voz de alarma tras quedar su compañero sepultado por una avalancha mientras practicaban una ruta con raquetas.

El 112 recibió el aviso desde el Refugio de Urdiceto y trasladó el aviso a la Guardia Civil de Montaña, que se ocupó del operativo de rescate. Tras una larga búsqueda, el GREIM de la Guardia Civil encontró en la madrugada del 1 de diciembre el cuerpo sin vida del montañero.

Según informó la Guardia Civil, la intervención se vio condicionada por la dificultad de acceso a la zona, que requería unas tres horas de aproximación a pie y complicó las labores nocturnas. En esta misma, han participado varios especialistas de rescate de la Guardia Civil, con perros de rescate.

Sánchez es el cuarto fallecido en una semana que se ha tornado trágica en el Pirineo aragonés. Este lunes fallecían tres montañeros experimentados en un alud en el Pico Tabalto (Panticosa). Se trató de Jorge García Dihinx, de 55 años, pediatra de reconocido prestigio en el Hospital San Jorge de Huesca y divulgador con una gran presencia en redes sociales, y su pareja, Natalia Román, experimentada deportista de montaña, además de Eneko Arrastua, montañero de 48 años y vecino de Irún.