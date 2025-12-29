Mueren dos personas en un alud en los alrededores del Balneario de Panticosa (Huesca)

El alud se ha producido a las 13.00 de este lunes y los efectivos del Greim se han trasladado hasta la zona.

Dos personas han muerto en un alud en los alrededores del Balneario de Panticosa, en la provincia de Huesca. El suceso, que deja también una mujer herida leve por hipotermia, ha ocurrido en torno a las 13.00 de este lunes en el Pico Tablato, a 2.700 metros de altura, según ha informado desde la Guardia Civil y el Gobierno de Aragón a este diario.

Según informan las mismas fuentes, otra persona se encuentra desaparecida. Se han activado los efectivos del Greim mediante helicóptero y el medio aéreo del 112 por parte del Gobierno de Aragón hasta la zona.

Estas personas han sido sorprendidas por el desprendimiento de nieve en el Pico Tablato. De igual manera, se desconoce si se encontraban haciendo esquí o eran montañeros.

Parte de aludes

Según el parte de aludes emitido por la Aemet para este lunes 29 de diciembre, la previsión era de un problema de nieve reciente, y de placas de viento en cotas altas. Problema de nieve húmeda en solanas, especialmente en cotas bajas. Así, se esperan pocos cambios en las condiciones del manto, que tenderá a ir ganando estabilidad, aunque todavía serán posibles algunas salidas de nieve reciente en las laderas no purgadas de cotas altas, y en menor medida en medianías.

Dentro de las predicciones, la Aemet señala que podrían producirse aludes de nieve húmeda, sobre todo en las solanas, siendo más probables en cotas bajas y medias. Tanto unos como otros serán en general de tamaño 1 (riesgo de caída), o como mucho 2 (capaz de enterrar a una persona).

En cotas altas hay numerosas placas de viento en diferentes orientaciones, las más recientes en vertientes norte y oeste, en algunos casos difíciles de identificar. Estas estructuras aún podrán colapsar ante sobrecargas débiles, como es el paso de un esquiador o raquetista, ocasionado aludes de tamaño mediano, sin descartar alguno grande (capaz de dañar un vehículo).

