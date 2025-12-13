Pillan en Zaragoza a un joven de 29 años especializado en robar carteras y en estafas bancarias: se le imputan 6 delitos

La Policía Nacional detuvo en Zaragoza el pasado 11 de diciembre a primera hora de la madrugada a un hombre a quien le constaba una orden de detención por su supuesta participación en media docena de hechos delictivos.

En las bases de datos policiales había sido añadida la requisitoria de un varón de 29 años a quien se le había identificado como presunto autor de varios hurtos y estafas, ya que se había podido comprobar que una vez se hacía con las carteras de sus víctimas, hacía uso de las tarjetas de crédito mientras estaban operativas.

Una patrulla de la Policía Nacional reconoció en torno a la una de la mañana del pasado 11 de diciembre al hombre a quien se le atribuían presuntamente los hechos referidos, por lo que decidieron realizar sobre él un control de seguridad para comprobar tal extremo, momento en el que se les confirmó desde el Cimacc 091 que la orden de detención figuraba en vigor.

Los agentes detuvieron al varón y este fue trasladado hasta dependencias policiales, donde se tramitaron las diligencias en las que se le imputaban seis hechos punibles.

El modus operandi era similar en cada una de las acciones, se hacía con las carteras de sus víctimas de forma sigilosa y con gran pericia y además de lo que pudieran llevar en efectivo realizaba tantos cargos como podía con las tarjetas sustraídas mientras estaban operativas. No hacía grandes cargos para no tener que introducir números de las tarjetas.