Detienen en Zaragoza a dos miembros de un grupo criminal tras cometer 13 estafas bancarias en España

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a dos hombres miembros de un grupo criminal dedicado a estafas bancarias mediante el método conocido como “scalping”, una modalidad delictiva dirigida principalmente contra personas de avanzada edad.

A los investigados se les imputan hasta el momento 13 estafas cometidas en distintas provincias del territorio nacional, una de ellas en Zaragoza.

Los detenidos, que ya se encontraban en prisión provisional por hechos de similares características, formaban parte de un grupo itinerante perfectamente coordinado, especializado en sustraer tarjetas bancarias utilizando la distracción como técnica principal.

El método empleado consistía en intercambiar la tarjeta de la víctima sin que esta lo percibiera mientras realizaba una operación en el cajero automático. Posteriormente, los autores observaban el número PIN y realizaban extracciones de efectivo hasta agotar el saldo o provocar el bloqueo de la tarjeta.

La organización criminal demostraba una elevada habilidad en el intercambio de tarjetas, utilizando otras de la misma entidad bancaria y similares características, lo que dificultaba enormemente que la víctima detectara la estafa en el momento.

Las víctimas eran seleccionadas intencionadamente por su vulnerabilidad, siendo en su mayoría personas de edad avanzada con mayores dificultades para manejar cajeros automáticos, lo que facilitaba la actuación delictiva.

El grupo, afincado principalmente en Madrid, operaba de forma itinerante en varias provincias, entre ellas Zaragoza, Madrid, Burgos y Guadalajara, acumulando hasta la fecha un total de 13 hechos esclarecidos. La investigación destaca asimismo la reincidencia continuada de los detenidos.

La investigación se inició el pasado mes de agosto en Zaragoza tras detectarse la presencia de los autores en la capital aragonesa. Posteriormente, se actuó de manera coordinada con agentes de Madrid logrando finalmente su identificación y detención.

La Policía Nacional subraya el fuerte impacto psicológico que este tipo de delitos genera en las víctimas, provocando episodios de ansiedad, inseguridad y desconfianza, especialmente en personas mayores.

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, utilizaban además identidades falsas para entorpecer la labor policial y evitar su identificación.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza, permaneciendo ambos detenidos en prisión provisional como presuntos responsables de delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.