Detenida una mujer por vender joyas robadas a personas mayores con violencia: ya ha sido puesta en libertad

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una mujer como presunta autora de un delito continuado de receptación de joyas robadas a personas de edad avanzada en el marco de una investigación sobre robos con violencia cometidos en distintos puntos de la ciudad.

Según han informado este domingo fuentes del cuerpo policial, la detenida habría vendido al menos 35 joyas de procedencia ilícita entre mayo y finales de noviembre de 2025, cinco de ellas vinculadas directamente a robos con violencia perpetrados mediante el procedimiento del tirón sobre personas mayores en diversos barrios de la capital aragonesa.

La actuación se enmarca en la continuación de una investigación iniciada meses atrás, en la que ya fue arrestado un hombre al que se atribuyeron más de una decena de robos con violencia y otros delitos, y que ingresó en prisión provisional por orden judicial.

Este investigado se dedicaba a arrebatar cadenas, colgantes y pulseras de oro, mediante el empleo de una elevada violencia física cuando las víctimas ofrecían resistencia.

Para localizar y recuperar los efectos sustraídos, los agentes rastrearon las últimas ventas de joyas en establecimientos de compraventa, lo que permitió recuperar piezas relacionadas con cinco hechos denunciados y que habían sido vendidas siempre por la misma mujer.

Los investigadores solicitaron la relación completa de operaciones realizadas por esta persona y constataron que no existía actividad laboral en ella ni en su entorno que justificara la procedencia legítima de las joyas.

Con estos indicios, el 26 de noviembre se procedió a su localización y detención, tras lo cual fue trasladada a dependencias policiales.

Paralelamente, se solicitó al Juzgado de Instrucción de guardia un mandamiento de entrada y registro en su domicilio, donde se intervinieron munición y un cargador de arma corta, varios patinetes eléctricos, un bastón estoque, dinero en efectivo y diversa documentación de interés.

Horas después, la detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta para determinar el origen de otros efectos intervenidos y la posible implicación de terceras personas en la red de receptación.