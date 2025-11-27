Detienen a un frutero de Zaragoza por estafar cerca de 5.000 euros una anciana con discapacidad

Los hechos tuvieron lugar en una frutería del barrios de Las Delicias de Zaragoza. E. E.

La Policía Nacional ha detenido a un frutero de Zaragoza por un delito de estafa continuada tras aprovecharse supuestamente, de la confianza de una mujer de avanzada edad y con una discapacidad reconocida del 40% para hacer cargos indebidos en su tarjeta bancaria durante un año.

La investigación se inició después de que la hija de la víctima interpusiera una denuncia al detectar movimientos sospechosos desde noviembre de 2023 hasta junio de este año en la cuenta bancaria de su madre, que vive sola y tiene dificultades de movilidad.

Entre los cargos se encontraron pagos duplicados e importes desproporcionados en relación con las compras realizadas a favor de una frutería, reintegros en cajeros automáticos y dos compras en una conocida plataforma de compra ‘online’ que la víctima no había efectuado.

Según explicó la denunciante, su madre realizaba sus compras telefónicamente en una frutería del barrio de las Delicias cercana a su domicilio, siendo el propio repartidor quien le subía la mercancía y le cobraba con un datáfono. La víctima llegó a facilitarle la tarjeta bancaria y el número PIN confiando plenamente en él.

El análisis de los extractos bancarios reveló 32 cobros duplicados, 8 reintegros en cajero y dos compras en una conocida plataforma online. El importe total de la cantidad estafada asciende a casi 5.000 euros.

Tras verificar las pruebas recopiladas, los agentes constataron que el sospechoso se trataba del presunto responsable de los hechos, procediendo a su inmediata detención y traslado a dependencias policiales.

Horas después el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, quien tras oírlo en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.

Los consejos

Ante lo sucedido, la Policía Nacional hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido ser clientes de este mismo empleado de la frutería y que sospechen haber sufrido cargos irregulares, cobros duplicados o movimientos bancarios que no reconozcan, para que acudan de inmediato a cualquier comisaría para interponer la correspondiente denuncia.

Para no ser víctimas de este tipo de delitos, los agentes recomiendan no facilitar nunca el PIN de la tarjeta bancaria a terceros, exigir siempre el ticket de compra y revisar periódicamente los movimientos bancarios.

También instan a desconfiar de cualquier persona que nos solicite datos personales o bancarios, incluso si es alguien de confianza y consultar siempre con familiares o personas de nuestro entorno más cercano ante la menor duda.

Igualmente, se reitera en que la colaboración de familiares y el control periódico de los extractos bancarios son clave para detectar este tipo de delitos a tiempo.