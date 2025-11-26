Revuelo en El Tubo de Zaragoza tras una discusión con gas pimienta: "Nos fuimos porque no podíamos respirar bien"

Las calles de la zona de tapas más famosas de Zaragoza estaban a pleno apogeo este sábado, que, además, celebraba la apertura de los locales cerrados a causa del peligro de derrumbe de un edificio en la calle Estébanes. Esto se unió a la tregua que el frío dio a la capital aragonesa ocasionó que muchos salieran a El Tubo a disfrutar del fin de semana con una buena cena con amigos. El reloj marcaba sobre las 23.15 cuando la clientela del Tubo fue testigo de cómo se propagaba gas pimienta por la calle de la Libertad.

La fuerte presencia de este compuesto químico tuvo un gran nivel de alcance. Según testigos presenciales, algunos clientes que se encontraban en el interior de los restaurantes notaron algo "raro" en el ambiente. "Estábamos tranquilamente tomando algo cuando de repente comenzamos a toser todos los del comedor", relata una joven que presenció la escena.

Tal fue el desconocimiento que "nos miramos entre todos sin entender nada". Así, entre la incertidumbre de lo que ocurrió, algunos pensaron que se trataba de un incendio, lo que ocasionó que salieran del local "por si acaso".

"Cuando salimos a la calle nos dimos cuenta de que no había humo y fue cuando vimos como un grupo de personas se encaraban con otras pidiendo explicaciones", señala.

Ante la incomodidad que les estaba provocando el gas pimienta en la garganta, esta joven junto a sus amigos decidieron abandonar la zona y ahí fue cuando vieron a un joven que se tapaba la cara con las manos.

"De repente, un hombre se puso a acusar a los camareros de que habían echado gas pimienta. El ambiente estaba muy tenso y decidimos irnos porque se estaba concentrando todo el mundo en la calle y no éramos capaces de respirar bien por el gas", comenta.

Según confirman a este diario fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, quien dispersó el gas pimienta fue una camarera. Esta le echó en la cara gas pimienta a un cliente que se encontraba en la terraza, aunque se desconoce el porqué.

El aviso llegó a la central del 091 ante un posible altercado por estos hechos, lo que hizo que se personara una Brigada de Seguridad Ciudadana para conocer lo sucedido. Según ha podido saber este diario, todo quedó resuelto gracias a la mediación de los agentes entre ambas partes.

Igualmente se les puso a disposición la posibilidad de denunciar, ya que ella podría incurrir en un delito de lesiones a causa del gas pimienta. Sin embargo, de momento no constan denuncias por ninguna de las partes.

Se desconoce qué pudo ocurrir y qué desencadenó un hecho tan insólito que ocasionó cierto revuelo en El Tubo y desalojó por algunos minutos los bares más conocidos de la calle de la Libertad.

El gas pimienta, aunque pueda parecer ilegal, es cierto que puede portarse si está debidamente homologado por el Ministerio de Sanidad. Este tiene un uso principalmente de defensa personal, ya que el espray de este compuesto puede llegar a provocar irritación en los ojos y las vías respiratorias y una sensación de ardor tras haber estado en contacto con él. Por ello, solo pueden acceder a él mayores de 18 años y cualquier espray que no esté homologado se considera ilegal.