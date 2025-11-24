Expulsan de España a un marroquí con multitud de antecedentes tras ser pillado en la frontera con Francia

La Policía Nacional ha expulsado de España a un hombre de nacionalidad marroquí tras ser localizado cerca de la localidad de Canfranc, en la provincia de Huesca, al contar con multitud de antecedentes, principalmente delitos contra las personas.

La detención se llevó a cabo ya que fue detectado durante uno de los controles que la Unidad de Controles Móviles de Canfranc realiza en las carreteras transfronterizas con Francia.