Sucesos
Expulsan de España a un marroquí con multitud de antecedentes tras ser pillado en la frontera con Francia
La Policía Nacional ha expulsado de España a un hombre de nacionalidad marroquí tras ser localizado cerca de la localidad de Canfranc, en la provincia de Huesca, al contar con multitud de antecedentes, principalmente delitos contra las personas.
La detención se llevó a cabo ya que fue detectado durante uno de los controles que la Unidad de Controles Móviles de Canfranc realiza en las carreteras transfronterizas con Francia.
Además, ya constaba una orden de expulsión decretada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, en base a un expediente instruido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza.
Por tal motivo, los agentes procedieron a su detención y traslado a la Comisaría de Policía Nacional de Jaca. De este modo, el Grupo de Extranjería solicitó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona.
Mientras tanto, los agentes de este grupo realizaban las gestiones necesarias para poder ejecutar esta expulsión a su país de origen, Marruecos.
El día 20 de noviembre, esta expulsión fue materializada por agentes de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, cuerpo de seguridad competente en materia de legislación sobre extranjería, refugio y asilo.