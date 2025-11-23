Muere un montañero de 53 años al caerse por una pendiente pronunciada en el Pirineo aragonés

El equipo del Greim de Jaca en el dispositivo de búsqueda del desaparecido. Guardia Civil

El fallecido, vecino de Madrid, estaba realizando una ascensión de alta montaña en la localidad de Villanua.

La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de un montañero de 53 años, vecino de Madrid, del que se presentó una denuncia de desaparición al no tener noticias de él.

La víctima ha resultado fallecida tras caer por una pendiente pronunciada mientras hacía una ascensión de alta montaña en Villanúa.

El aviso fue recibido este sábado a las 17.50 por parte de un familiar de la víctima al no tener noticias suyas ni contestar al teléfono. La misma persona que realizó la llamada comunicó que la víctima había salido a realizar una actividad de senderismo desde Villanúa a Collarda. Además, especificó que había estacionado su vehículo cerca del albergue de la localidad de Villanúa.

Ante estas noticias, se activó el Greim de Jaca con cuatro componentes y el perro de búsqueda de personas. La intensa búsqueda obtuvo frutos pasada la medianoche cuando lamentablemente hallaron el cuerpo sin síntomas compatibles con la vida de la persona desaparecida.

Las adversas condiciones meteorológicas con nieve en lo alto de la montaña condicionaron el descenso y no ha sido hasta la madrugada de este domingo, a las 7.30, cuando se ha finalizado el rescate del cuerpo del vecino de Madrid, de 53 años.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.