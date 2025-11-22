Prisión para el joven que atropelló a un agente de Policía Local tras robar una cadena de oro a un hombre de 80 años

El joven que atropelló a un agente de Policía Local al intentar huir tras robar una cadena de oro a un anciano de 80 años se encuentra en prisión por un delito de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 12 de noviembre cuando dos agentes de la Policía Local detuvieron a un joven que presuntamente había robado de forma violenta una cadena de oro que portaba un viandante de ochenta años como ya informó este diario.

Los agentes fueron requeridos por la propia víctima, quien les señaló que el joven que intentaba huir del lugar a bordo de un patinete eléctrico le acababa de sustraer una cadena de oro de un fuerte tirón después de haberle golpeado en el rostro.

Los policías se interpusieron en el camino para impedir la huida y el presunto autor del robo arremetió contra ellos, atropellando a uno de los agentes y produciéndole unas lesiones por las que posteriormente tuvo que ser tratado.

Dados los hechos acaecidos, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de atentado a agente de la autoridad y fue conducido y puesto a disposición de la Policía Nacional.

Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, una vez en dependencias policiales el grupo de Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y tras varias gestiones, se le pudo imputar un hecho similar producido tres días antes y cuya víctima también había sufrido el robo de una cadena de oro.

La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que pueda serle atribuida la autoría de hechos todavía no denunciados.

El viernes 14 de noviembre el detenido fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y tras prestar declaración se decretó su ingreso en prisión.