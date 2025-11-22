Pillan a cinco personas robando 2.380 euros en nueces en una finca agrícola de Huesca: se llevaron 340 kilos en 17 bolsas

La Guardia Civil junto a las nueces robadas en una finca agrícola en el Bajo Cinca Guardia Civil

Un fruto seco tan cotizado como las nueces ha sido el origen de un robo en una finca agrícola en un municipio del Bajo Cinca. Los ladrones se intentaron llevar hasta 340 kilos, valorados en el mercado en 2.380 euros. Sin embargo, fueron pillados 'in fraganti' en pleno robo por la Guardia Rural de la finca el pasado 16 de noviembre.

Estos últimos comunicaron al cuerpo de seguridad que los presuntos autores habían huido en su vehículo cargados de 17 bolsas del fruto seco sustraído.

Inmediatamente, se activó un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo huido, pudiendo los agentes interceptarlo de forma rápida y eficaz, en las proximidades de la localidad de Zaidín.

En el interior viajaban cinco personas, transportando 17 sacos de nueces, no pudiendo acreditar sus ocupantes, el origen de los mismos.

Seguidamente, la patrulla procedió a la detención de las cinco personas como presuntas autoras de un delito de hurto, siendo tres hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 20 y 41 años, vecinos de la comarca del Bajo Cinca.

Los 17 sacos de nueces, cuyo peso aproximado es de unos 340 kilos y valor en el mercado de unos 2.380 €, fueron entregados a su propietario.

El Puesto de la Guardia Civil de Belver de Cinca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instancia de Guardia de Fraga, quedando los detenidos en libertad con cargos, tras la instrucción de las citadas diligencias.