Una mujer de 75 años muere atrapada en el incendio de su vivienda en San Mateo de Gállego (Zaragoza)

El suceso se ha producido a las 18.20 de este lunes y ha obligado a movilizar a Bomberos de Zaragoza y Zuera, y voluntarios de Protección Civil del Bajo Gállego.

Una mujer de 75 años ha fallecido en el incendio de su vivienda en el municipio zaragozano de San Mateo de Gállego. El fuego se ha originado a las 18.20 en el número 9 de la calle del Castillo y hasta el lugar ha acudido una dotación de Bomberos de Zaragoza y Zuera para la extinción del fuego. También han estado efectivos de Protección Civil de Bajo Gállego, Guardia Civil y 061.

Según informa la Guardia Civil, las primeras informaciones que manejan es que la mujer se encontraba sola en el inmueble y no se tiene que lamentar más heridos.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza confirman que la mujer se ha visto atrapada en el salón de casa sin poder salir.

A su llegada al lugar del siniestro, los Bomberos de Zaragoza han accedido a la vivienda con el incendio activo y han hallado a una mujer de 75 años ya fallecida en dicho salón, que ha quedado completamente calcinado. Una vez rescatada, se ha procedido a la extinción del fuego.

Por parte del Ayuntamiento, hasta el lugar se ha desplazado un coche de mando, una autoescala, dos autobombas, una autobomba nodriza y una ambulancia del parque 1.

El alcalde de la localidad, José Manuel González, confirma que la fallecida tenía entre 75 y 80 años y que no era una vecina como tal del municipio sino que residía habitualmente en un barrio de Zuera.

Al principio se ha temido por la vida de su marido, pero posteriormente se ha podido saber que no estaba en la vivienda sino que permanecía ingresado en Zaragoza.

