Largas retenciones por un accidente de tráfico en Zaragoza entre un camión, una ambulancia y 3 coches

El siniestro vial ocurrido a la altura de Utebo ha ocasionado dos heridos por el momento.

Un accidente de tráfico múltiple ha ocasionado grandes retenciones en la A-68 a la altura de Utebo que alcanzan los 3,5 kilómetros. El siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 16.00, ha supuesto el choque por alcance entre varios vehículos. Entre ellos se encuentran implicados un camión, una ambulancia y tres turismos, según ha informado a este diario fuentes de la Guardia Civil.

Las mismas fuentes señalan que las primeras informaciones sobre los heridos alcanzan a dos que han sido trasladados hasta un centro hospitalario de la capital aragonesa para valorar las heridas.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Guardia Civil para regular el tráfico. Por el momento, el carril derecho se encuentra inhabilitado al tráfico para que los efectivos puedan trabajar en el terreno.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

