Detenida una mujer por robar en las habitaciones de sus dos compañeras de piso en Zaragoza

La Policía Nacional de Zaragoza ha detenido a una mujer como presunta autora de varios robos con fuerza al ser sorprendida en el dormitorio de una de sus compañeras de piso. La detención tuvo lugar el pasado jueves 13 de noviembre.

La detenida tenía alquilada una habitación en un piso compartido donde convivía con otras dos mujeres. Estas yahabían denunciado la sustracción de dinero y efectos en sus respectivas habitaciones, las cuales se encontraban cerradas con candado, si bien parecía haber sido forzado en varias ocasiones.

Las víctimas sospechaban que la compañera de piso podía estar detrás de los robos denunciados en los meses de agosto y octubre por lo que decidieron instalar una cámara de seguridad en el interior de la habitación.

En torno a las once de la noche del pasado jueves, las cámaras de una de las víctimas captaron como la sospechosa accedía a su dormitorio y manipulaba sus enseres en busca de objetos de valor, por lo que dio aviso a la Policía Nacional, personándose en el lugar una patrulla.

La requirente del servicio mostró a los agentes las imágenes captadas y tras comprobar que para acceder al dormitorio se había forzado un candado, los policías detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza y otro de allanamiento de morada.

Durante la tarde del viernes 14 se condujo a la detenida hasta el juzgado de instrucción en funciones de guardia y tras ser oída en declaración fue puesta en libertad.