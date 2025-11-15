Muere un ciclista en Tarazona (Zaragoza) tras ser atropellado por una furgoneta

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un ciclista ha resultado fallecido, este sábado, tras ser atropellado por una furgoneta en el término municipal de Tarazona. Los hechos han tenido lugar sobre las 11.55 en la Z5303, km 10,5.

Especialistas de Tráfico se encuentran en el lugar para determinar las causas de este hecho. Por el momento se desconoce más información.

