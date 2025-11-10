Un incendio en un matadero obliga a evacuar a 14 trabajadores en Fraga (Huesca): el fuego está ya controlado

Un incendio en el Matadero, una empresa cárnica de Fraga, ha obligado a evacuar a 14 trabajadores que se encontraban en las instalaciones. Según ha informado el 112, el fuego se ha originado a las 16.15 y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca de los parques de Fraga, Sariñena y Monzón.

Según informa la DPH, la actividad del centro se ha tenido que paralizar y no ha habido ningún herido entre los trabajadores evacuados. Por parte de la Guardia Civil remiten que los animales tampoco han sufrido ningún daño y todo se ha concentrado en afecciones materiales.

La información que se maneja del origen del incendio se centra en que se ha propagado por el techo de climatización del edificio. Ante la rápida actuación de los equipos de extinción, el fuego ya está controlado, pero "todavía tardará en quedar extinguido".

En el lugar se encuentran dotaciones de la Guardia Civil y Policía Local de Fraga.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

