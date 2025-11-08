La Guardia Civil investiga a un hombre por un delito de maltrato animal en la comarca del Somontano (Huesca)

La Guardia Civil investiga un delito de maltrato animal en la comarca del Somontano (Huesca) Guardia Civil

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, procedió a la investigación de una persona, como supuesta autora de un delito de maltrato animal, ocurrido en la comarca del Somontano.

El pasado 3 de noviembre, el PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaba servicio propio de la especialidad, enfocado a las inspecciones de núcleos zoológicos de perros, procedió al reconocimiento de una perrera particular situada en la comarca del Somontano.

Los agentes encontraron en sus instalaciones a catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable.

Careciendo de sus cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias, con evidentes síntomas de desnutrición, sin zonas de cuarentena, ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre ellos.

Uno de los animales presentaba un estado caquéctico, con signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada, habiendo perdido un globo ocular y parte de la oreja, no pudiendo sostenerse sobre sus extremidades debido a la enfermedad, así como no recibiendo tratamiento veterinario alguno para paliar la misma.

Un perro desnutrido en la Comarca del Somontano, Huesca. Guardia Civil

En lo referente a la infraestructura donde se encontraban los animales albergados, los agentes observaron la falta higiénico sanitaria de las mismas.

Encontraron una gran acumulación de heces de animal que no habían sido retiradas durante varios años, pudiendo ser un foco de infección y las posibles zoonosis que pueden originar tanto a los propios animales como al núcleo urbano de la zona.

Así mismo, dichas instalaciones carecían de habitáculos para el correcto estado de los perros, faltando agua en abundancia y comida.

Finalmente, el pasado día 4 de noviembre, la patrulla procedió a la investigación del titular de los animales como posible autor de un delito de maltrato animal, siendo un varón de 50 años y vecino de la comarca del Somontano.

Los animales quedaron a cargo de su titular, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar, así como solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.

El PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Huesca, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando lo estime conveniente.