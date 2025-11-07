El cuerpo de Eugenia, mujer asesinada por su pareja en Zaragoza, será repatriado a su país natal

Precinto policial en el acceso a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio de una mujer de 49 años este martes en Zaragoza Javier Cebollada EFE

El cuerpo de la mujer asesinada esta semana en Zaragoza será repatriado a su país de origen: Nicaragua.

El Ayuntamiento de Zaragoza inició ayer las gestiones para repatriar el cuerpo de Eugenia Mercedes, la víctima de violencia de género, asesinada por su pareja la madrugada del martes, 4 de noviembre.

El Ayuntamiento está en contacto con su familia y el colectivo nicaragüense a los que ha mostrado su disposición de ayudarles con la tramitación y asumir los gastos de su repatriación.

Eugenia Mercedes, de 49 años, deja una hija huérfana tras morir a manos de su pareja. Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, su hija es mayor de edad y reside en Estados Unidos en estos momentos. Entre los datos que ha compartido, la joven era fruto de una relación anterior.

Este miércoles la Delegación del Gobierno ha celebrado un minuto de silencio por Eugenia tras ser acuchillada a manos de su actual pareja en la calle Privilegio de la Unión.

Minuto de silencio por la muerte de Eugenia Martínez en delegación del Gobierno E. E.

Según se conoció en el día de ayer, Abel tuvo que ser ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras haber ingerido un producto tóxico. Beltrán ha confirmado que este miércoles el detenido sigue ingresado, pero con pronóstico "estable". Asimismo, las primeras indicaciones señalan que podría haber ingerido alcohol con "una intención autolítica de quitarse la vida".

Debido a su ingreso, la investigación policial no ha podido avanzar más ya que en este momento aún no se ha tomado declaración al presunto autor de los hechos al estar ingresado.

Así, ha recordado que ni Eugenia ni su pareja se encontraban dentro del sistema Viogén y no constaba ninguna denuncia por violencia de género."Desafortunadamente se ha producido un hecho en el que la policía, a pesar de haber llegado a tiempo y haber practicado una maniobra de resucitación cardiopulmonar, fue imposible salvarle la vida", ha detallado Beltrán.