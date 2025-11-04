Una vecina de Eugenia, la mujer asesinada por su pareja en Zaragoza: "Estaba amenazada de muerte, le tenía miedo"

Precinto policial en el acceso a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio de una mujer de 49 años este martes en Zaragoza Javier Cebollada EFE

"La tenía amenazada de muerte". Estas han sido las palabras de una vecina de Eugenia Mercedes que se enteraba de lo ocurrido por su marido, ya que esta mujer no se encontraba en ese momento en la vivienda porque estaba llevando a sus hijas al colegio. Una acción tan cotidiana en el comienzo de un día que se ha tornado devastador para esta vecina que relata como "un horror" lo ocurrido en el 2ºC, donde residía la pareja y han ocurrido los hechos.

Según relata esta mujer, "no es la primera vez que discutían" pero no esperaba que llegaran a tal extremo con Eugenia fallecida a manos de Abel, su pareja con la que convivía en el edificio desde hace "más o menos tres años". Durante este tiempo confiesa que agentes de policía habían tenido que acudir a la vivienda por otras peleas.

Tal fue el horror que debió de vivir la fallecida que tuvo que pasar una noche en casa de su vecina tras una fuerte discusión: "Me la encontré en la calle con el móvil roto y se quedó a dormir".

Esa noche pasó entre confesiones entre ambas mujeres en las que Eugenia le confesó que "le tenía miedo": "Le había amenazado de muerte, le daba miedo vivir con él", cuenta. A lo que añade que "él era bastante celoso".

De esta última pelea que tenía constancia esta vecina parecía que habían "hecho las paces": "Nadie esperaba que llegara al extremo de matar así a su pareja", lamenta. La agresión ha sido tal que la mujer ha fallecido a causa de las heridas de arma blanca infligidas a las que los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvarla cuando han llegado a la vivienda.

"Ha sido un horror, me da mucha pena porque me llevaba muy bien ella", comenta consternada esta vecina. De la relación que compartían, la mujer ha dicho que era estrecha ya que Eugenia "era una persona muy buena y amable". La mujer trabajaba en una panadería en el centro de Zaragoza mientras que Abel se dedicaba a la obra. Según ha compartido, ambos procedían de Ecuador y llevaba "muchos años" residiendo en España.

No es el único vecino que durante la mañana ha vivido el shock de lo ocurrido. Un vecino se ha mostrado apenado y consternado ante lo ocurrido. Así ha confesado que "tiene muy presente en la cabeza" lo que ha pasado.

Han sido los propios vecinos los que han dado la voz de alarma. Una fuerte “bronca” a primera hora de la mañana que ha hecho que rápidamente llamaran a la Policía Nacional. Sin embargo, la rapidez de los vecinos como de los agentes y los sanitarios no ha servido de nada para salvar la vida de Eugenia Mercedes.