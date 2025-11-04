La Policía investiga el asesinato de una mujer de 49 años por arma blanca en Zaragoza: hay un detenido

La Policía en la calle Privilegio de la Unión en Zaragoza. E.E

Una mujer de 49 años ha sido asesinada por su pareja en la madrugada de este martes en Zaragoza.

Sobre las 8.30, la Policía Nacional ha recibido un aviso de los vecinos de la calle del Privilegio de la Unión, del barrio San José, alertando de gritos de auxilio en la zona.

A la llegada de los agentes y al acceder al domicilio en el portal número 23, han encontrado a una mujer con claras marcas de violencia por arma blanca, no pudiendo hacer nada por su vida.

En el interior de la vivienda estaba la pareja de la víctima que ha sido detenido.

El propio delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha confirmado que Eugenia, como se llamaba la mujer, ha muerto a manos del hombre con el que convivía.

Ninguno de los dos, ha asegurado, estaban en el sistema Viogén y tampoco se tiene constancia de que tuvieran hijos en común.

"Cuando se ha presentado la patrulla, el varón ha impedido en un principio la entrada al domicilio, se ha actuado por la fuerza y se han encontrado a una mujer que ", ha afirmado Beltrán.

Como señal de duelo, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza han anunciado un minuto de silencio para este mediodía.

Las reacciones a la triste noticia no han tardado en llegar. "Mi más absoluta condena y repulsa ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de San José de Zaragoza. Mi pésame y todo mi cariño para la familia de la víctima", ha escrito el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su perfil de X desde Virginia (Estados Unidos).

La situación actual

La calle se encuentra acordonada y son muchos los vecinos que se han acercado a la zona asustados y preguntando qué es lo que había ocurrido.

Los voluntarios de la hermandad de la Sangre de Cristo han acudido a las 10.20 hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver de la mujer asesinada.

Esto ha ocurrido sbre las 11.00, cuando el cuerpo de Eugenia ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón.

La Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad se encuentra investigando el caso para confirmar si se trata de un caso de violencia de género. En el caso de que fuera así, habría que lamentar la víctima número 36 que es asesinada este año bajo estas características, tras la última sucedida este lunes en Huelva. Sería además el primer caso en Aragón de este año hasta la fecha.

Este trágico suceso se suma a otros casos recientes de violencia machista en la provincia aragonesa. En el año 2023, el Ministerio de Igualdad condenaba el presunto asesinato de una mujer de 39 años por su expareja, en Villanueva de Gállego. En 2024, el pasado 6 de julio, otra mujer de 48 años y con dos hijos menores de edad, era asesinada en Zaragoza en circunstancias similares.

Los hechos continúan siendo investigados por la Policía Judicial de la Policía Nacional.

