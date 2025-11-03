Se da a la fuga un traficante de drogas en Zaragoza y detienen a su cómplice con 5 kilos de hachís y 15.000 euros

La Policía Local de Zaragoza detuvo el pasado miércoles, 29 de octubre, a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas después de que este, junto con otro acompañante, intentaran eludir a la policía a bordo de un vehículo.

Según ha informado la Policía Nacional, la patrulla se encontraba realizando labores preventivas cuando vieron que un vehículo intentaba abandonar el lugar de forma apresurada, por lo que le dieron el alto con la intención de realizar un control de seguridad sobre el mismo y sus ocupantes.

Durante la intervención,el conductor del turismo huyó del lugar a la carrera y los agentes no pudieron darle alcance. En cambio, el copiloto del vehículo sí fue detenido tras encontrar en el interior del coche más de un kilo de hachís, 150 gramos de cocaína y mil euros en efectivo.

Los policías presentaron al detenido en dependencias de la Policía Nacional donde continuaron las gestiones tendentes a la identificación del conductor del turismo y donde se practicaron el resto de las diligencias policiales, entre ellas el registro de un domicilio, lugar en el que se aprehendieron más de cinco kilos de hachís y cerca de 15.000 euros en efectivo.

El detenido fue conducido a lo largo de la mañana del pasado sábado 1 de noviembre hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y tras ser oído en declaración se decretó su ingreso en prisión.

Por su parte, los agentes encargados de la investigación lograron identificar al conductor del turismo del que se desconoce su paradero y sobre el que pesa una orden de detención.