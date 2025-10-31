Muere atropellado un hombre de 72 años en Zaragoza tras marearse y ser arrollado por una furgoneta

Actuación de la Policía Local de Zaragoza en el momento del accidente E. E.

Un hombre de 72 años ha fallecido en Zaragoza en un accidente de tráfico sobre las 13.00 horas en la Z-30 con la rotonda de Toulouse.

Todo apunta a que el hombre se habría desvanecido sobre la calzada en el momento en el que una furgoneta circulaba correctamente por su carril, no pudiendo el conductor hacer nada por evitar arrollar al hombre con las ruedas traseras del vehículo.

La Policía Judicial de Policía Local mantiene abierta la investigación.

En el último año, al menos cuatro personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en las calles de Zaragoza. El último caso fue el de un hombre de 77 años, el pasado que falleció al ser atropellado por un autobús interurbano en la avenida Valencia, junto a la calle Tomás Bretón, en el barrio de Las Delicias.

Además, el 6 de febrero de 2025 falleció una persona mayor tras ser atropellada por un patinete eléctrico mientras cruzaba por un paso de peatones en el Paseo de la Independencia de Zaragoza.

Antes, en diciembre, una menor de 12 años perdía la vida al ser atropellada por el tranvía en el cruce de peatones de la parada de La Romareda, y, el pasado noviembre, un peatón de 77 años murió al ser atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la Vía Hispanidad a la altura del barrio La Bombarda

