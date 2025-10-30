Detenido un joven en Zaragoza tras robar a una anciana una cadena de oro que intentó tragarse para esconderla

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Zaragoza el pasado 11 de octubre a un joven como presunto responsable de un delito de robo con violencia a una anciana.

Sobre las 12.30 de aquel día, una patrulla policial que se encontraba realizando funciones de prevención fue comisionada por el Cimacc 091 a la calle Juan Pablo Bonet, donde un policía nacional que se encontraba fuera de servicio avisaba de que un joven acababa de robar a una mujer de avanzada edad una cadena que portaba en el cuello mediante un fuerte tirón y que lo estaba persiguiendo a la carrera.

Rápidamente, los agentes localizaron a su compañero que seguía corriendo tras el presunto autor del robo, dándole estos el alto policial en repetidas ocasiones sin que esta persona hiciera caso y consiguiendo finalmente interceptarlo a la altura de la calle Violante de Hungría.

Al detenerlo, los agentes se percataron de que este joven estaba escondiendo algún objeto dentro de su boca y que intentaba tragárselo, logrando que lo expulsase y viendo que se trataba de una cadena dorada, al parecer la que había robado a la anciana minutos antes.

Justo después los actuantes volvieron a la calle donde habían sucedido los hechos a fin de localizar a la víctima para asegurarse de que se encontraba bien e indicarle los pasos a seguir, no encontrándola en las inmediaciones y no recibiendo posteriormente denuncia alguna por la comisión de este hecho delictivo.

Así pues, con el fin de poder entregar la cadena de oro sustraída a esta mujer, desde la Policía Nacional solicitan la colaboración ciudadana para poder localizarla, tanto de personas que fueron testigos de lo ocurrido, como de aquellas que conozcan la identidad de la víctima.