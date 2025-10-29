Un incendio en el barrio de Torrero obliga a evacuar a los vecinos y deja varias viviendas inhabitables

Imágenes de El Español sobre el incendio en el Barrio de Torrero, Zaragoza El Español de Aragón

La madrugada de este miércoles ha estado marcada por la rápida actuación de los Bomberos de Zaragoza, que han extinguido un incendio declarado en un edificio de viviendas de la calle Oviedo, número 35, en el barrio de Torrero.

El aviso se recibió a las 3:40 horas y, tras desplazarse hasta el lugar, los efectivos encontraron el fuego originado en un piso de la quinta planta.

El incendio se extendió con rapidez, afectando a las viviendas del mismo rellano, que han quedado inhabitables. Ante la magnitud del suceso, los bomberos confinaron dos plantas del edificio y evacuaron al resto de los vecinos para garantizar su seguridad. Todos ellos resultaron ilesos, a excepción de un residente que sufrió quemaduras leves y síntomas por inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Las labores de extinción se prolongaron durante cerca de dos horas y requirieron una importante movilización de recursos. En el operativo intervinieron un coche de mando, una ambulancia del 080, una autoescala, un tanque y una bomba nodriza del parque número 3 de Bomberos de Zaragoza.

Gracias a la rápida intervención, se evitó que el fuego se propagara a más viviendas del edificio.