Un policía salva la vida a un ladrón multirreincidente que huyó lanzándose a un canal: tenía casi 30 antecedentes

Un policía nacional salva la vida a un ladrón que huyó lanzándose al Canal Imperial de Zaragoza tras cometer un robo con fuerza. El delincuente fue detenido y enviado a la cárcel al pesar sobre él hasta seis reclamaciones judiciales de ingreso en prisión por otros hechos similares, además de tener casi una treintena de antecedentes.

Los hechos se produjeron en torno a las 19.00 horas del pasado sábado 25 de octubre, cuando un ciudadano sorprendió a dos hombres en el interior de su jardín. Ambos habían escalado la valla perimetral y, al verse descubiertos, emprendieron la huida a la carrera.

De forma inmediata, una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó hasta el lugar, localizando a uno de los sospechosos que trataba de escapar por varios terrenos en dirección a la avenida Manuel Rodríguez Ayuso con la N-II. Al percatarse de la presencia policial, el individuo inició una fuga temeraria, poniendo en grave riesgo su vida, la de los agentes y la de los usuarios de la vía, al cruzar la calzada esquivando vehículos que circulaban a gran velocidad.

Durante la espectacular persecución, el sospechoso llegó a un punto sin salida en el Camino CHE 0101 y, de forma sorpresiva, se lanzó al Canal Imperial para intentar escapar. Los agentes trataron de convencerle para que saliera del agua, momento en el que el hombre manifestó no saber nadar, comenzando a bracear y a perder la consciencia.

Ante el riesgo inminente de ahogamiento, uno de los policías se lanzó al agua para rescatarlo, consiguiendo trasladarlo hasta la orilla y controlando sus constantes vitales hasta su completa recuperación.

Una vez estabilizado, los agentes procedieron a su detención y comprobaron que le constaban seis reclamaciones judiciales en vigor para su inmediato ingreso en prisión, todas ellas por delitos de robo con fuerza en las cosas.

Al detenido se le imputa un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, al haber sido sorprendido por los vecinos y huir del lugar.

La investigación continúa abierta para localizar a su cómplice y esclarecer otros cinco robos cometidos con el mismo modus operandi, todos ellos en casas de campo o segundas residencias, donde se sustraían dinero, joyas y enseres como bicicletas, comida o bebida.

El detenido, con una treintena de antecedentes policiales, fue puesto este lunes por la tarde a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.