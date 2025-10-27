Cae una banda dedicada a la estafa de viviendas de alquiler en Aragón: "El fraude puede superar los 100.000 euros"

La Policía Nacional ha desarticulado una banda organizada que se encontraba detrás de estafas en el alquiler de viviendas en Aragón. Según tuvo conocimiento la Jefatura Superior de Aragón se han detectado más de 50 denuncias por estafas inmobiliarias entre los meses de junio de 2024 y agosto de 2025 en tres de las más conocidas plataformas de compraventa y alquiler.

En el marco de la operación 'Brown', los agentes culminaron con la detención de los tres cabecillas de la organización y se encuentran en búsqueda y captura para el resto de miembros de la organización.

Según ha detallado la Policía Nacional, las víctimas, muchas de ellas jóvenes y familias que buscaban vivienda en alquiler, realizaron pagos por adelantado en concepto de fianza o reserva de pisos inexistentes o que pertenecían a terceros ajenos a la operación.

El modus operandi seguía un patrón milimétrico: publicación de anuncios falsos con fotografías reales de viviendas, contacto directo por WhatsApp con identidades usurpadas o falsificadas, envío de contratos manipulados y solicitud de pagos inmediatos mediante Bizum o transferencia bancaria. Tras recibir el dinero, los estafadores bloqueaban a las víctimas y eliminaban los anuncios, desapareciendo sin dejar rastro.

La labor de los investigadores ha permitido destapar un entramado perfectamente jerarquizado, con un claro reparto de funciones entre los miembros, uso de identidades y documentos de identidad falsificados y una compleja red de cuentas bancarias abiertas en entidades nacionales e internacionales.

La organización utilizaba nombres falsos e identidades usurpadas de gente a la que previamente había estafado para encubrir la actividad del grupo.

Tras un exhaustivo trabajo de análisis financiero y rastreo digital, los agentes lograron identificar a varios de los responsables, todos ellos con vínculos en Galicia y antecedentes por delitos de estafa y usurpación de identidad.

Como resultado de la operación, se ha procedido al completo desmantelamiento de la organización criminal compuesta por 19 personas, produciéndose la detención de los tres cabecillas en localidades de Galicia y Madrid.

Varios de los integrantes de este grupo criminal permanecen en paradero desconocido, habiéndose dictado órdenes de búsqueda y detención sobre los mismos.

La cantidad total estafada que ha podido acreditarse hasta la fecha es de 30.000 euros, si bien la investigación aún sigue en curso y se estima que pudiera superar los 100.000 euros.

La Operación ha supuesto la neutralización de una organización criminal itinerante, altamente especializada en el fraude digital y que operaba de una manera muy activa por todo el país.

Actualmente se continúan investigando más estafas relacionadas, que podrían superar las 100 denuncias únicamente en la comunidad autónoma de Aragón, por lo que se siguen coordinando diversos operativos a nivel nacional.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar la autenticidad de los anuncios y evitar el envío de dinero por adelantado sin garantías, especialmente en operaciones de alquiler gestionadas exclusivamente por Internet.